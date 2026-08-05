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Илон Маск заявил о росте вычислительных мощностей SpaceX более чем в 5 раз к концу 2027 года — до 2 млн GPU Nvidia и более 10 ГВт мощности

Илон Маск заявил о росте вычислительных мощностей SpaceX более чем в 5 раз к концу 2027 года — до 2 млн GPU Nvidia и более 10 ГВт мощности

Расширение Colossus будет построено на ускорителях Nvidia, включая будущую платформу Vera RubinSpaceX планирует увеличить вычислительные мощности своих дата-центров более чем в 5 раз к концу 2027 года и выйти на мощность ближе к 10 ГВт.

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