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Пентагон отреагировал на обвинения в сливе Киеву разведданных о местонахождении русских офицеров

Представителю Минобороны США Джону Кирби пришлось выступить после публикации в New York Times информации о том, что американская разведка помогает СВУ, сливая разведданные о местонахождении командного состава российской группировки на Украине.

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