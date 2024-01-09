В Нижнем Тагиле полицейского привлекли к ответственности за комментарий в соцсети

Полковник полиции из Нижнего Тагила Тарас Булгаков привлечен к дисциплинарной ответственности за комментарий в соцсети об избиении 11-летней школьницы, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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