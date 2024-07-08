Царьград Фото: Tolga Sezgin/shutterstock Мигрантка, с которой пообщалась русская журналистка, высказала мнение своих соотечественников о русских людях.
"Мы лучше вас как люди. Мы - чистые": Мигрантка в ответ на замечание выложила взгляд "своих" на Россию
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Валентин Воробьев
Таких "граждан России" вон из России.
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1 час.
Одиссей
ну, так на ТОЖЕграждан есть своя управа. Например, за разжигание нац.розни... или призывы к терроризму да из речей этой "гражданки" многое можно извлечь - была бы ВОЛЯ у власти.
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59 мин.
виктор климахин
Рано или поздно начнется война против черножопых мигрантов сначала отомстить за унижение потом партизанская и народная Они стадо баранов которых муфтии исламисты учили брать чужое как свое вести к другим религиям и народам с презрением и неуважением В чужом монастыре и доме вести себя как бешенные собаки и шакалы убивать насиловать толпой вершить суд шакалов Ими кто то руководит и направляет на провокации против России и Россиян на войну со всеми народностями которые не исповедуют ислам другого цвета кожи и крови не чуркистанской Руководство чуркистана с муфтиями воспитали Русофобов как стадо овец и ишаков которых легко во имя исама направить на войну против того кто их спас от полного исчезновения дал государство и нации от исчезновения теперь они платят как собаки и шакалы и шайтаны ТОЛЬКО УБИВАТЬ ВСЕХ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ С ЧУРКИСТАНА
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57 мин.
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