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"Мы ‎лучше ‎вас‏ ‎как ‎люди.‏ ‎Мы‏ ‎- ‎чистые": Мигрантка в ответ на замечание выложила взгляд "своих" на Россию

"Мы ‎лучше ‎вас‏ ‎как ‎люди.‏ ‎Мы‏ ‎- ‎чистые": Мигрантка в ответ на замечание выложила взгляд "своих" на Россию

Царьград Фото: Tolga Sezgin/shutterstock Мигрантка, с которой пообщалась русская журналистка, высказала мнение своих соотечественников о русских людях.

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Комментарии
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Валентин Воробьев
Таких &quot;граждан России&quot; вон из России.
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1 час.
Одиссей
ну, так на ТОЖЕграждан есть своя управа. Например, за разжигание нац.розни... или призывы к терроризму  да из речей этой &quot;гражданки&quot; многое можно извлечь - была бы ВОЛЯ у власти.
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59 мин.
виктор климахин
Рано  или  поздно    начнется   война  против  черножопых   мигрантов  сначала    отомстить    за  унижение   потом  партизанская    и   народная     Они   стадо   баранов    которых  муфтии   исламисты   учили     брать   чужое   как  свое     вести    к  другим   религиям    и  народам     с  презрением  и  неуважением    В   чужом   монастыре    и  доме    вести    себя   как   бешенные  собаки    и  шакалы     убивать   насиловать    толпой  вершить   суд   шакалов     Ими   кто  то    руководит    и   направляет     на  провокации    против  России    и   Россиян    на  войну   со  всеми   народностями    которые   не  исповедуют    ислам    другого  цвета  кожи    и   крови    не  чуркистанской    Руководство   чуркистана    с  муфтиями    воспитали    Русофобов  как  стадо  овец   и    ишаков   которых  легко    во имя  исама      направить   на  войну   против  того    кто  их  спас    от  полного   исчезновения   дал   государство    и  нации   от  исчезновения  теперь  они  платят     как  собаки    и  шакалы    и  шайтаны    ТОЛЬКО  УБИВАТЬ   ВСЕХ  ЧЕРНОЖОПЫХ    ШАКАЛОВ   ЧУРОК   БАСМАЧЕЙ    ИСЛАМИСТОВ    С  ЧУРКИСТАНА
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57 мин.

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