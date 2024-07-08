виктор климахин

Рано или поздно начнется война против черножопых мигрантов сначала отомстить за унижение потом партизанская и народная Они стадо баранов которых муфтии исламисты учили брать чужое как свое вести к другим религиям и народам с презрением и неуважением В чужом монастыре и доме вести себя как бешенные собаки и шакалы убивать насиловать толпой вершить суд шакалов Ими кто то руководит и направляет на провокации против России и Россиян на войну со всеми народностями которые не исповедуют ислам другого цвета кожи и крови не чуркистанской Руководство чуркистана с муфтиями воспитали Русофобов как стадо овец и ишаков которых легко во имя исама направить на войну против того кто их спас от полного исчезновения дал государство и нации от исчезновения теперь они платят как собаки и шакалы и шайтаны ТОЛЬКО УБИВАТЬ ВСЕХ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ С ЧУРКИСТАНА