Израиль призывает Совбез ООН признать КСИР террористической организацией

Global Look Press/Iranian Army Office/Keystone Press Agency Израиль призывает Совбез ООН признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) террористической организацией.
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