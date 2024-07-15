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Biden Defends Saying Trump Is a Threat to Democracy

President Biden said it was “a mistake” to say that he wanted to put Donald Trump back in “a bull’s-eye” but defended his descriptions of his rival in the 2024 election as a threat to the foundations of the nation’s democracy, the New York Times reports.

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