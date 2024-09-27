В деле о сухпайках для ВС РФ появилась сделка со следствием

Фигурантка дела о некачественных сухпайках для ВС РФ признала винуСуды общей юрисдикции города Москвы Эльвира Смирнова, одна из обвиняемых по делу о поставках Грязинским пищевым комбинатом некачественных сухпайков для ВС РФ, признала вину и пошла на сделку со следствием.
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