Страна и люди
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Страна и люди

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В деле о сухпайках для ВС РФ появилась сделка со следствием

В деле о сухпайках для ВС РФ появилась сделка со следствием

Фигурантка дела о некачественных сухпайках для ВС РФ признала винуСуды общей юрисдикции города Москвы Эльвира Смирнова, одна из обвиняемых по делу о поставках Грязинским пищевым комбинатом некачественных сухпайков для ВС РФ, признала вину и пошла на сделку со следствием.

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