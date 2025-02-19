Украина получает данные космической разведки только от Запада: Владимир Путин об ударе ВСУ по нефтеперекачивающей станции КТК

Украина получает данные космической разведки только от Запада: Владимир Путин об ударе ВСУ по нефтеперекачивающей станции КТКМожно с полным основанием сказать, что самостоятельно украинские ВС этого сделать не в состоянии.
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