Глава Минифина США: доллар потерпел ошеломляющий крах из-за антироссийских санкций

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что широкомасштабные санкции в отношении Российской Федерации привели к падению доверия к доллару со стороны стран — держателей резервов.
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