Чем больше у нас будут кричать о мире, тем дольше мир не наступит

Когда происходит беда - например, когда мы понимаем, что в этом году (заметьте, юбилейном году!) у нас не будет Дня Победы, а будет день перемирия (думаю, эта грустная фраза станет крылатой), человек инстинктивно пытается найти какое-то утешение и поддержку, и начинает активнее переключать программы, ходить по разным сайтам и каналам, и т.
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