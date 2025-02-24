Тоже против Трампа: режим Санду полез в петлю в надежде на британцев

Владимир Букарский. Молдова оказалась в зените мировой славы после того как президент США Дональд Трамп предал огласке, в числе прочих неоправданных трат американского бюджета, 22 миллиона долларов «на инклюзивный и партиципативный политический процесс» в этой стране.
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