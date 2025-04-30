Живущая в США дочь Петросяна впервые высказалась о ситуации с его квартирой

79-летний комик Евгений Петросян лишил свою старшую дочь недвижимости в Москве. Дочь артиста Викторина Петросянц прокомментировала решение суда о победе Евгения Петросяна79-летний комик Евгений Петросян лишил свою старшую дочь недвижимости в Москве.
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