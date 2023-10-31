Малкин вышел на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Евгений Малкин вышел на 40-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обойдя Петера Штястны. В ночь на 31 октября в НХЛ прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм».
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