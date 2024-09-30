Закрепится или нет – сможет ли рубль удержаться на текущем уровне Евгения КомароваПосле укрепления в начале месяца рубль постепенно ослабевал относительно доллара, выйдя на стабильный уровень к 20 сентября.
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