В Петрозаводске пройдет форсайт-завтрак «Бизнес-тренды Карелия-2030»

На мероприятие приглашают представителей бизнес-сообщества и всех, кому важно узнать перспективы развития бизнеса и республики в ближайшие годы Что ждёт предпринимателей региона с самой протяженной в России границей с НАТО? Какие вызовы и возможности появляются у республики в ближайшие годы? ….
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