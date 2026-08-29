В Коми полицейские и общественники поддержали всероссийскую акцию «Помоги пойти учиться»

В преддверии нового учебного года сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми вместе с представителями Общественного совета ведомства Людмилой Сукач и Ольгой Сосновской посетили семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в Эжвинском районе Сыктывкара.