В Коми полицейские и общественники поддержали всероссийскую акцию «Помоги пойти учиться»

В преддверии нового учебного года сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми вместе с представителями Общественного совета ведомства Людмилой Сукач и Ольгой Сосновской посетили семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в Эжвинском районе Сыктывкара.
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