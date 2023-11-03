UofT: сотаглифлозин снижает риск повреждения почек и сердца на 23-38% при ХБП

Ученые из Университета Торонто (UofT) выяснили, что кардиологический препарат сотаглифлозин защищает почки и сердце у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и хронической болезнью почек (ХБП), ранее известной как хроническая почечная недостаточность.