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UofT: сотаглифлозин снижает риск повреждения почек и сердца на 23-38% при ХБП

UofT: сотаглифлозин снижает риск повреждения почек и сердца на 23-38% при ХБП

Ученые из Университета Торонто (UofT) выяснили, что кардиологический препарат сотаглифлозин защищает почки и сердце у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и хронической болезнью почек (ХБП), ранее известной как хроническая почечная недостаточность.

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