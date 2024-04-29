В Екатеринбурге воспитательница детского сада, назвавшая детей «утырками», не понесет никакого наказания

В Екатеринбургском регионе происходит скандал вокруг детских садов. Заведущая одного из детсадов КП-Екатеринбург решила оставить воспитательницу на своём рабочем месте, несмотря на то, что она назвала своих учеников "утырками".
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