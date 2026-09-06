Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Диаспора порешала. Дети-мигранты избили школьника, но разбой сошел им с рук

Диаспора порешала. Дети-мигранты избили школьника, но разбой сошел им с рук

  История Всеволода Рогожина, случившаяся около года назад, получила широкий резонанс и даже была показана по федеральному ТВ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Пантюхин
Михаил Пантюхин

А почему эти звереныши ходят, после этого что произошло с Всеволодом их руками они должны ползти и в сторону границы чтобы их не порешили! А эту мразь "главу" гнать из власти, разве не понятно что на ней пробу ставить негде из-за коррупции!!!! Скоро выборы! Голосуйте граждане лично, а то опять такие купецкие со своей ржавой "армией" выиграют!

Профиль пользователя ШКИПЕР
ШКИПЕР

В первую очередь необходимо жёстко наказывать чинуш, работников полиции , суда и прокуратуры , которые идут на контакт с разными диаспорами по таким вопросам. А диаспор в России быть не должно - это ОПГ !