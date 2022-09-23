EUobserver: ЕС не может найти других «важных птиц» в РФ, чтобы ввести против них санкции

Аналитики издания EUobserver, ссылаясь на источник, знакомый с обстоятельствами, назвали возникшую у Европейского союза «проблему» с введением против России санкций из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
Аналитики издания EUobserver, ссылаясь на источник, знакомый с обстоятельствами, назвали возникшую у Европейского союза «проблему» с введением против России санкций из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
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