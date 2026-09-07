«Мы больше не хотим терпеть»: как протесты в Портсмуте в очередной раз обнажили кризис миграционной политики Великобритании

Спонтанные протесты, вспыхнувшие в английском Портсмуте, — это, вероятно, не просто локальный бунт недовольных жителей.
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ТОже беда для обычных людей. Но кому до них дело, когда на кону ДЕНЬГИ