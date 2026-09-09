Головинские вести
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Головинские вести

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Рисунок на орбите: юные жители Головинского смогут отправить своё творчество в космос

Представьте: ваш ребенок рисует будущее, а через некоторое время этот рисунок оказывается на борту настоящего спутника, летящего над Землей.

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