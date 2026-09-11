От микрозелени к собственному делу: как в Мордовии хобби молодой мамы стало бизнесом благодаря Кадровому центру

При поддержке Кадрового центра Республики Мордовия и участию в Женском клубе «Я настоящая» увлечение Яны Гостяйкиной превратилось в полноценный бизнес: из домашнего выращивания микрозелени и рассказов о правильном питании выросло дело самозанятого нутрициолога с собственным кабинетом и профессиональной диагностикой.
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