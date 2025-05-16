НАТО разбежалось при виде русских: Россия наказала Запад за провокации на Балтике

Почему пару польских самолетов в море не утопили? Половина проделанного дела это не дело. Завтра эстоцы повторяться...

ВМ

Владимир Минаков

"Эстония направила вертолеты и патрульные катера для проведения абордажа»" Да, танкер - не военный корабль, вооружения иметь не положено. Но и защищаться не запрещено - забросать диверсантов "коктейлем Молотова", устроив нападающим катерам праздник огня - вполне допустимо...