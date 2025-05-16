Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Владимир Минаков
    "Эстония направила вертолеты и патрульные катера для проведения абордажа»"                                           ...НАТО разбежалось ...
  • Walery
    Почему пару польских самолетов в море не утопили?  Половина проделанного дела это не дело.  Завтра эстоцы повторяться...НАТО разбежалось ...
  • Татьяна Гладкова
    Юрий , Вы 👍мои мысли озвучили слово в словоНАТО разбежалось ...

НАТО разбежалось при виде русских: Россия наказала Запад за провокации на Балтике

НАТО разбежалось при виде русских: Россия наказала Запад за провокации на Балтике

«Эстония — всего лишь маленькая прибалтийская страна, но она всегда была очень активна в антироссийской политике», — пишут авторы китайского издания.

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Комментарии
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Татьяна Гладкова
Юрий , Вы 👍мои мысли озвучили слово в слово
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6 час.
W
Walery
Почему пару польских самолетов в море не утопили?  Половина проделанного дела это не дело.  Завтра эстоцы повторяться...
Ответить
2 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Эстония направила вертолеты и патрульные катера для проведения абордажа»&quot;                                                                                                                      Да, танкер - не военный корабль, вооружения иметь не положено. Но и защищаться не запрещено - забросать диверсантов &quot;коктейлем Молотова&quot;, устроив нападающим  катерам  праздник огня - вполне допустимо...
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2 час.
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