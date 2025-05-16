«Эстония — всего лишь маленькая прибалтийская страна, но она всегда была очень активна в антироссийской политике», — пишут авторы китайского издания.
НАТО разбежалось при виде русских: Россия наказала Запад за провокации на Балтике
Комментарии
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Татьяна Гладкова
Юрий , Вы 👍мои мысли озвучили слово в слово
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6 час.
W
Walery
Почему пару польских самолетов в море не утопили? Половина проделанного дела это не дело. Завтра эстоцы повторяться...
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2 час.
ВМ
Владимир Минаков
"Эстония направила вертолеты и патрульные катера для проведения абордажа»" Да, танкер - не военный корабль, вооружения иметь не положено. Но и защищаться не запрещено - забросать диверсантов "коктейлем Молотова", устроив нападающим катерам праздник огня - вполне допустимо...
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2 час.
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