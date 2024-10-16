В Госдуме не поддержали проект об альтернативе ЕГЭ

Комитет Государственной Думы по вопросам образования отверг инициативу, предлагающую возможность выбора между сдачей Единого государственного экзамена и государственных экзаменов, предусмотренных образовательными стандартами основного и среднего общего образования.
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