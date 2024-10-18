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Россияне перешли на отечественный алкоголь

Россияне перешли на отечественный алкоголь

Потребление импортного алкоголя в России сокращается. О том, что россияне перешли на отечественный алкоголь, в рамках Московского финансового форума (МФФ) сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, его цитирует РИА Новости.

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