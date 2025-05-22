В Воронежской области предупредили о выключении мобильного интернета из-за БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале предупредил, что в регионе вслед за Тульской и Липецкой областями возможны ограничения в работе мобильного интернета на фоне атак беспилотников.
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