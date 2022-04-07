Криштиану Роналду: «Усердно работайте, сосредоточьтесь на ежедневных целях, наслаждайтесь временем с друзьями»

Криштиану Роналду опубликовал мотивирующее сообщение после тренировки. «Усердно работайте, сосредоточьтесь на ежедневных целях, наслаждайтесь временем со своими друзьями.

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