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МИД РФ: повестка дня в ОБСЕ с 2022 года полностью «украинизирована»

МИД РФ: повестка дня в ОБСЕ с 2022 года полностью «украинизирована»

С 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью посвящена Украине. Ключевой темой СМИД в Северной Македонии станет кризисная ситуация в организации, сообщили на сайте МИД России в преддверии участия главы ведомства Сергея Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ.

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