МИД РФ: повестка дня в ОБСЕ с 2022 года полностью «украинизирована»

С 2022 года повестка дня ОБСЕ практически полностью посвящена Украине. Ключевой темой СМИД в Северной Македонии станет кризисная ситуация в организации, сообщили на сайте МИД России в преддверии участия главы ведомства Сергея Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ.