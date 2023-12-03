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Закон, порядок, государство

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Отопительный период на объектах инфраструктуры Тихоокеанского флота проходит по плану

Отопительный период на объектах инфраструктуры Тихоокеанского флота проходит по плану

Выполнены необходимые ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры, проведены проверки оборудования и систем зданий и сооружений, автомобильной и специальной техники, инвентаря аварийно-ремонтных бригад.

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