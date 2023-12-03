Отопительный период на объектах инфраструктуры Тихоокеанского флота проходит по плану

Выполнены необходимые ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры, проведены проверки оборудования и систем зданий и сооружений, автомобильной и специальной техники, инвентаря аварийно-ремонтных бригад.
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