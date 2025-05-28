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Пленный ВСУ заявил, что среди его командиров не было боевых офицеров

Пленный ВСУ заявил, что среди его командиров не было боевых офицеров

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Григорий Олейник рассказал, что в его 11-м батальоне среди командиров не было ни одного офицера с боевым опытом, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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