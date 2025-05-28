Пленный ВСУ заявил, что среди его командиров не было боевых офицеров

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Григорий Олейник рассказал, что в его 11-м батальоне среди командиров не было ни одного офицера с боевым опытом, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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