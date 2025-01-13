Стали известны подробности освобождения Даченского

Российские военные рассказали подробности освобождения Даченского в ДНР Военнослужащие группировки российских войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Даченское в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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