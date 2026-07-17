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В пострадавшей от смерча Кушве отремонтировано более 160 домов

В пострадавшей от смерча Кушве отремонтировано более 160 домов

В Кушве, по которой 22 июня прошел разрушительный смерч, завершаются восстановительные работы. Как рассказал в соцсетях губернатор Денис Паслер, выплаты на приобретение жилья взамен утраченного уже утверждены для 22 семей, 18 из них сегодня получили документы.

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