Бой Майка Тайсона с блогером перенесли из-за язвы боксёра

Новую дату поединка пока не объявили.фото: mostvaluablepromotions.com--> Боксёрский поединок между Майком Тайсоном и американским блогером Джейком Полом перенесён на неопределённый срок, сообщает пресс-служба промоутерской компании Most Valuable Promotions.
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