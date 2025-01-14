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Царьград

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ФАС раскрыла картель на 1 млрд рублей при закупках лекарств для больниц

ФАС раскрыла картель на 1 млрд рублей при закупках лекарств для больниц

Федеральная антимонопольная служба РФ обнаружила картельный сговор между ООО "Примафарм" и ООО "Профарм" при поставках лекарств на сумму более 1 млрд рублей для медицинских учреждений в 54 регионах России.

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