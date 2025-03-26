Владимир Фролов: «Спасение красотой»

Главный редактор журнала «Проект Балтия» – специально для «Петербургского дневника» До 1 апреля в Итальянском зале Санкт-Петербургской академии художеств проходит выставка «Аналитический рисунок на факультете архитектуры под руководством Леонида Райхельгауза».
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