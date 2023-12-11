Работа на заводе может быть красивой, модной и продуктивной.  О проекте «Искусство труда» в Новой Третьяковке

В преддверии открытия масштабной выставки «Искусство труда», единственной в своем роде в современной России, где труд простого рабочего воспевают художники со всей страны, ставят акценты на важности рабочих профессий, на их жизни, условиях труда, окружении, мы поговорили с идеологом проекта, совладельцем компании Ростсельмаш, Константином Бабкиным.
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