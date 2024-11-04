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Кордоба, Мостовой, Бакаев, Мусаев и Лончар – претенденты на приз Winline игроку октября в РПЛ

На награду Winline игроку месяца номинированы: – Джон Кордоба, «Краснодар» (3 матча, 3 гола, 1 голевая передача); – Андрей Мостовой, «Зенит» (3 матча, 3 гола); – Зелимхан Бакаев, «Химки» (3 матча, 3 гола); – Тамерлан Мусаев, ЦСКА (3 матча, 2 гола); – Стефан Лончар, «Акрон» (3 матча, 1 гол, 2 голевые передачи).

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