В Новосибирске нейрохирурги спасли младенца с множественными пороками сердца

Новорожденный мальчик не смог бы выжить без экстренной помощи кардиохирургов, сразу после рождения у него диагностировали множественные патологии сердца, сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина.
Новорожденный мальчик не смог бы выжить без экстренной помощи кардиохирургов, сразу после рождения у него диагностировали множественные патологии сердца, сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина.
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