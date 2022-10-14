Газета.ру

7 790 подписчиков

В Новосибирске нейрохирурги спасли младенца с множественными пороками сердца

В Новосибирске нейрохирурги спасли младенца с множественными пороками сердца

Новорожденный мальчик не смог бы выжить без экстренной помощи кардиохирургов, сразу после рождения у него диагностировали множественные патологии сердца, сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх