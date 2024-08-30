ФСБ распространила видео с задержанными колумбийцами, воевавшими в рядах ВСУ

Федеральная служба безопасности России распространила видео с задержанными колумбийцами, которые подозреваются в наемничестве и участии в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российской армии.
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