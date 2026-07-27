The National: трафик судов в Баб-эль-Мандебском проливе уменьшился на 56%

Трафик коммерческого судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе уменьшился в течение недели на 56% после того, как хуситы из движения "Ансар Аллах" объявили эмбарго в отношении связанных с Саудовской Аравией судов.
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