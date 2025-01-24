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Царьград

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Трамп и Дугин: будущее конфликта на Украине под вопросом

Трамп и Дугин: будущее конфликта на Украине под вопросом

Философ Александр Дугин считает, что Дональд Трамп может снизить остроту украинского вопроса. Президент США обсуждает возможность сделки с Владимиром Зеленским, в то время как Президент РФ Владимир Путин настаивает на долгосрочном мире.

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