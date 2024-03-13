🌲 В Ялте к 10-летию Крымской весны высадят тысячу молодых деревьев Минэкологии Крыма передало Ялте саженцы миндаля, акации, лоха узколистого и дуба, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
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🌲 В Ялте к 10-летию Крымской весны высадят тысячу молодых деревьев Минэкологии Крыма передало Ялте саженцы миндаля, акации, лоха узколистого и дуба, сообщила глава администрации города Янина Павленко.