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Биткоин скорректировался до 85600 долларов, капитализация рынка превысила 3,5 триллиона

Биткоин скорректировался до 85600 долларов, капитализация рынка превысила 3,5 триллиона

Биткоин занимает 60% рынка, капитализация которого превышает $3,5 трлн, а среднесуточный оборот колеблется в диапазоне 250-350 млрд долларов.

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