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Пермский промышленный гигант ради погашения огромных долгов хочет продать свои акции китайцам

Представители пермского АО «Соликамскбумпром» на судебном заседании по делу о банкротстве предприятия сообщили о планах заключить сделку с китайской компанией «Юнь Чоу».

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