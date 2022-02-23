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Почему Байден не вел серьезных переговоров с Путиным?

Почему Байден не вел серьезных переговоров с Путиным?

Через пару десятилетий у кого-то, кто читает отчет о российско-украинской войне 2022 года — если это то, во что превращается украинский кризис (как кажется, и происходит), — может возникнуть такая мысль: Подожди, позволь мне понять это прямо.

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