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Русское оружие

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📹❗️Красивые кадры ходовых испытаний одного из подлежащей отправке в строевые

📹❗️Красивые кадры ходовых испытаний одного из подлежащей отправке в строевые части СВ России новой партии основных боевых танков Т-90М, произведённых на мощностях "Уралвагонзавода".

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