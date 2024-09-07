📹❗️Красивые кадры ходовых испытаний одного из подлежащей отправке в строевые части СВ России новой партии основных боевых танков Т-90М, произведённых на мощностях "Уралвагонзавода".
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📹❗️Красивые кадры ходовых испытаний одного из подлежащей отправке в строевые части СВ России новой партии основных боевых танков Т-90М, произведённых на мощностях "Уралвагонзавода".