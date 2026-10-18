Яков Кедми объяснил курс Вашингтона на нормализацию отношений с другими странами нехваткой финансовых ресурсов на новую войну, особенно с Россией или Китаем, и стремлением развивать экономическую и технологическую мощь в стабильной обстановке.
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