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Газета.ру

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В Германии женщина спаслась из секс-рабства благодаря соседу

В Германии женщина спаслась из секс-рабства благодаря соседу

В Германии мужчина спас из секс-рабства женщину, которую увидел голой на балконе дома, пишет WDR. По данным следствия, женщина, которая на тот момент была бездомной, оказалась в доме предполагаемых преступников в конце июля 2025 года.

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