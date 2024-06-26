Экспресс-тест на склонность к деменции: найдите кота на фото за 5 секунд

Коты не то, чем кажутся Деменция — коварный враг, предугадать появление которого довольно сложно. Однако, наблюдая за тем, с какой скоростью и как работает ваш мозг, вы можете определить, находитесь ли вы в зоне риска из-за своего образа жизни, или нет.